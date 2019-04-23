Malazgirt'ten yurt dışına tarım aletleri ihracı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarımsal aletler, yurt içinin yanı sıra Nahcivan, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'a ihraç ediliyor.

İlçede 2010 yılında faaliyete geçen Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde (TARMİSS) 10 firma tarımsal ve zirai aletler üretiyor.25 yıl önce kendi imkânlarıyla kurduğu Sağlam Zirai Aletleri Ltd. Şti. şirketiyle zirai tarım aletleri üretimine başlayan firma 2010 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) verdiği hibe desteğiyle birlikte işlerini büyüterek yurtdışına zirai tarım aletleri ihraç etmeyi başardı. TARMİSS'in başarışı firmalarından Sağlam Zirai Aletleri Ltd. Şti. sahibi başarılı işadamı Aziz Halifeoğlu, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde üretim yaparak 2 kişi işle başladığı firmasında yaklaşık 20 personel ile üretimine devam ettiğini dile getirdi. İşadamı Halifeoğlu, “Ben yaklaşık 25 yıldır Malazgirt'te tarım aletleri üretimini yapıyorum. 10 yıldır burada Organize Sanayi Sitesinde üretim yapıyoruz. İlk önce küçük sanayi sitesinde üretim yapıyorduk. Şimdi de burada organize sanayi sitesinde imalat yapıyoruz. İmalatlarımızın yüzde sekseni Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgesi bayilik sistemi ile satışlarımız yapıyoruz. Şuan firmamızda yaklaşık 20 eleman istihdam ediyoruz. DAKA'dan iki defa destek aldım. DAKA olmasaydı bu seviyeye gelemezdik. DAKA'nın verdiği hibe sayesinde imalatımız yüzde yüz arttı. İnşallah bundan sonra daha iyi seviyelere gelip halkımıza daha iyi hizmetler sunabiliriz. Burada üretilen tarım aletleri İran, Irak, Gürcistan, Nahçıvan, Azerbaycan gibi çevre ülkelere de gelen siparişler üzerine gönderiliyor. Zirai tarım aletleri arasında; çayır biçme makinesi çift bıçak dediğimiz süperior, tekli çayır biçme makinesi busatis, ot toplama tırmığı 4 çeşidimiz var, kültivatör, merdane, tohum serpme makinesi gibi birçok zirai tarım aletleri üretimi yapıyoruz. Ayrıca iki tane patentli ürünümüz daha var onları da ileriki günlerde piyasaya süreceğiz. Bu ürettiğimiz tüm ürünlerimiz kendi imalatımızdır” diye konuştu.

Yurtdışına üretim yapan TARMİSS esnaflarından Aktiv Tarım yetkilisi Ferhat Hanay ise, "Türkiye'nin 4 bir yanına ve yurt dışına ihracatlarımız vardır. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerine ağırlıklı olarak gönderiyoruz, hidrolik, çayır biçme, kepçe gibi birçok ürünün üretimi bizlerde mevcuttur. İlçemiz genelinde TARMİSS'te üretim yapan firmalar olarak yaklaşık 10 bin civarında tarım aletleri üretilmekte olup bununla beraber 300 kişi istihdam sağlanmaktadır. TARMİSS'te üretim kalitesini ve istihdamı artırıp ilçemizin ekonomisine katkı sağlayamaya çalışıyoruz. İç pazar olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerine başta olmak üzere ülkemizin her tarafına hitap ediyoruz. İhracata yönelik komşu ülkelere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İşletmelerde çalışan gençler ise, batıya göç etmediklerini ve kendi ilçelerinde çalışma imkânı bulduklarını dile getirdi. Gençler, "Çok şükür kendi ilçemizde SGK'lı olarak çalışma fırsatı bulabiliyoruz TARMİSS sayesinde. Bizler içinde kendi memleketimizde çalışmak daha iyi oluyor. Batıya gitmemize gerek kalmıyor" ifadelerini kullandılar.