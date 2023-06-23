MAUN'da 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi

MAUN Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunması ve akabinde istiklal marşının okunması ile başladı. 2007 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan ve 12 bin 750 aktif öğrencisi bulunan üniversitenin bin 800 öğrencisi bu gün mezun oldu.

Mezun olan öğrencilere yönelik konuşma yapan Muş Vali Vekili Hasan Taş, ülkenin yüz yılında gençlerin söz sahibi olacağını belirterek, “Değerli kardeşlerim ben inanıyorum ki ülkemizin yüz yılında sizin çok büyük katkınız olacak. Yarının mühendisleri, bilim insanları ve doktorları sizler olacaksınız. Ecdadımızın şöyle bir özelliği vardı. Her zaman ilime ve bilime çok büyük önem verirlerdi. Bizler hiçbir zaman eğitimi bırakmama taraftarıyız. Ülkemizin yüz yılında hepimizin katkısı olacak. Ama özelikle sizlerin katkısı olacak” ifadelerini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise, “Malazgirt'imizi ve Muş'umuzu bir tarih ve kültür destinasyonu haline getirmek; buna ilave olarak da bölgemizin temel imkân ve zenginlikleri olan tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştirmek esas hedeflerimiz olacak” ifadelerini kullanarak, “Üniversitemiz bünyesinde 48'i ön lisans, 38'i lisans, 37'si yüksek lisans ve 8'i doktora olmak üzere 130'un üzerinde bölümümüzde; 20'si profesör, 81'i doçent, 214'ü Dr. Öğr. Üyesi, 191'i öğretim görevlisi ve 132'si araştırma görevlisi olmak üzere 638 öğretim elemanımız ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bütün bu rakamları önümüzdeki dönemlerde daha da arttırmayı ve büyüme potansiyelimizi son kertesine kadar geliştirebilmeyi umuyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversitemizde 12 bin 750 aktif öğrencimiz bulunuyordu. Bu öğrencilerimizin 1 bin 800'ünü bugün mezun ediyoruz. Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitemize gelecek yeni öğrencilerimiz ile birlikte öğrenci sayımızı arttırarak bu rakamı 15 bin 000 bandına çıkaracağız inşallah. Muş Alparslan Üniversitesi'nin, temel anlamda bulunduğu bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinden el alan, bu vasattan hareketle yereli ulusala ve ulusalı evrensele taşıyan bir vizyon çerçevesinde çalışmasını sağlamak istiyoruz. Söz konusu temelde, özellikle Türkiye'mizin gözbebeği ve milletimizin şahs-ı manevisinin tecessüm ettiği nirengi noktası olan Malazgirt'imizi ve Muş'umuzu bir tarih ve kültür destinasyonu haline getirmek; buna ilave olarak da bölgemizin temel imkân ve zenginlikleri olan tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştirmek esas hedeflerimiz olacak” dedi.

Düzenlenen tören, okul birincisi olan öğrencinin yaş kütüğüne mezuniyet plakasını çakması ile sona erdi.