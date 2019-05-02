Mayıs ayında 6 metre karla mücadele

Muş'ta mayıs ayına girilmesine rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede 30 günden bu yana dağ köyüne ulaşmaya çalışıyor.

Muş'ta 9 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yoluna bağlı Cevizlidere köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu yolda ilerlemekte büyük güçlük yaşıyor. Yaklaşık 30 gündür Cevizlidere köyüne ulaşmak için çalışma yürüten ekiplerin köye ulaşmasına 5 kilometre mesafe kaldı.

Yol açma çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, karla mücadele çalışmasında olduklarını söyledi. Yaklaşık bir aydan bu yana yol açma çalışması yürüttüklerini ifade eden Diner, “Şu anda Cevizlidere köyümüzün yol açma çalışmasındayız. Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. İnşallah bir haftaya kadar Cevizlidere köyüne ulaşırız. Şu anda İnardı, Cevizlidere ve Konak köy yollarımız kapalı. Bir haftaya kadar açmayı hedefliyoruz. Yer yer 6 metreye ulaşan kar var. Ekiplerimiz çok zorlanıyor. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.