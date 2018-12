Meşide Gündüzöz'den ADEM'e ziyaret

Dr. Vali Gündüzöz'ün eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Aile Destek Merkezini ziyaret eden Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, Kurs Müdürü Emel Alakuş ve kursiyerler tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kursları gezen Meşide Gündüzöz, kursiyerlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kursiyerlerle yakından ilgilenen Gündüzöz, devlet ve vali eşi olarak kursiyerlerin yanında olduğunu ifade etti.

Kurs ziyareti sonuna değerlendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, "Valiliğimiz adına valimizi, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ı temsilen buradayım. Tüm sınıfları gezdim ve tüm kursiyerlerimizi gördüm. Özellikle içinde okuma-yazma arzusu olup, öğrenemeyen o insanları gördüm. Onların emeklerini, yazılarını gördüm. Beni çok duygulandırdı. Her sınıfta her hanıma sorduğum şu idi; 'bu dikişi öğrendikten sonra ne yapacaksın?' Aldığım cevap; 'çalışmak istiyorum.' Diğer bir hanım, 'Kuaför dükkanı açmak istiyorum' dedi. Ben şunu görüyorum, gerçekten hanımlarımızın hepsinin içinde yarım kalmış duygular var. Hepsi üretken olmak istiyor, hepsi sosyal olmak istiyor, hepsi topluma faydalı olmak istiyor. Hepsi ailesine faydalı ama ailenin geçimine de bir rehber önderliğinde katkı sağlamak istiyorlar. Biz devletimiz olarak bunların yanındayız. Kursiyerlerimizin güler yüzü bizim mutluluğumuz ve huzurumuz. Her türlü girişimde hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak devletimiz bunların tüm malzemelerini kendisi karşılıyor. Bir ürün kendilerinde kalıyor, bir üründe geri dönüş olarak yine bu çarkın dönmesi için kullanılıyor. Çok güzel ve teşvik edici bir şey. Burada tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Burada hepsi çok mutlu, karşılarındaki ekipte çok mutlu. Daha sonra ziyaretlere geleceğiz. Muş adına güzel bir hizmet. Elimizden gelen her şeyi de yapacağız" dedi.

Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz'e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal da eşlik etti.