MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yapıyor.

Öğrenciler, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin tadilat ve tamirat işlerini yaparak iyilik yapma duygusunu tadıyor ve hayatlarına değer katıyor. Okul idaresi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılabilecek yardımlar konusunda veliler ile görüşmelerde bulunup ihtiyaç doğrultusunda okulda bulunan elektrik-elektronik, metal ve bilişim teknolojileri alanlarından destek alarak 6 teknik öğretmen, kültür öğretmenleri ve görevlendirilen öğrenciler ile ortaklaşa hareket edilerek Bulanık ilçe geneli 14 aile ziyaret ederek gerekli tadilatlar ve yardımlarda bulundu.

Projeyle öğrencilerde merhamet duygusunun geliştiğini söyleyen Proje Koordinatörü Öğretmeni Muhammet Ali Demir, "Bu proje ile öğrencilerimizin merhamet duygusunu geliştirirken, ihtiyaç sahibi ailelerin de bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Projeyle öğrencilerin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra Bulanık halkına yardım ettiklerini belirten Okul Müdürü Ali Çiçekli, “Okulumuz, belirlenen ailenin tadilat ve tamirat işlerini yürüttü. Burada önemli olan öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunması, yardımlaşmanın verdiği güzel duyguyu tatmalarıdır. Projenin yürütülmesinde emeği geçen okul idaresi, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.