Muş'un Malazgirt ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' diploması verilmesi nedeniyle Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonunda mezuniyet töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezleri mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde okulda eğitim gören 20 öğrenci diploma almaya hak kazandı. Törene Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Dinçer İpek, kurum idarecileri öğretmen ve mezun öğrenciler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören okul müdürü Dinçer İpek tarafından yapılan açılış konuşması ile devam etti.

İpek konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezleri mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde okulda eğitim gören 20 öğrencinin diploma almaya hak kazandığını söyledi. İpek, konuşmasında öğrencilerden iş hayatlarında sözünün eri olmaları gerektiğini, sosyal, kültürel ve mesleki hayatlarında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Diploma puan sıralamalarına göre öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimleri ve yemek ikramı ile sona erdi.