MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız"

Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş bürosunu ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları için Muş'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ve Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak'la birlikte İHA Muş bürosuna ziyarette bulundu. İHA Muş muhabiri Uğur Ulu tarafından karşılanan Aydın, şanlı zaferin 951. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'te teşkilat olarak bulunmaktan son derece memnun olduklarını anlatan Aydın, “Malazgirt tarihimizdir, Malazgirt destanımızdır, Malazgirt geleceğimizdir. Malazgirt Zaferi tarihimizde büyük önem taşıyor. Bugün bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, beyin öncülüğünde teşkilatlarımızla birlikte Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına katıldık. Malazgirt, her geçen yıl daha fazla yatırımla buluşuyor ve her geçen yıl katılıma yoğun ilgi gösteriliyor. İnşallah her geçen yıl kutlama heyecanı artarak devam edecektir. Burada bir araya gelmek ve tarihimizi yad etmek dünyaya verilebilecek en büyük mesajdır. Bu açıdan Malazgirt tarihinin önemi ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan ve askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız” dedi.