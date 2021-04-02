MHP İl Başkanı Yüce Malazgirt'te

MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, beraberindeki Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve il teşkilat üyeleriyle ilk ziyaretlerini Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti. MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ve beraberinde heyet, daha sonra Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek hizmetlerinde başarılar diledi.

MHP heyetini makamında misafir eden Belediye Başkanı Cengiz Altın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Başkan Altın, Muş İl Başkanı Osman Yüce'ye Sultan Alparslan Anıtı'nın minyatürünü hediye etti.

Son olarak AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz'i ziyaret eden MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı da ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Türklerin ve Sultan Alparslan'ın anavatanında olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Sultan Alparslan'ın torunları olan Malazgirt halkını çok sevdiğini ifade eden Yüce, “Büyük Komutan Sultan Alparslan'ın yurdunda olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihi ilçemize bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerde bizlere yakın ilgi gösteren İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e, Belediye Başkanı Cengiz Altın'a ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz'e partim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.