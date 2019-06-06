MHP Malazgirt ilçe teşkilatında bayramlaşma töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Teşkilat binasında çok büyük bir katılım ile Ramazan bayramının üçüncü gününde teşkilat mensupları ile muhtarlar, gençlik kolları ve vatandaşlar ile birlik beraberlik içerisinde bayramlaşma gerçekleşti. Programa, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Malazgirt Şoförler Odası Başkanı Celal Şahin Tekin, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, “Öncelikle halkımızın ve burada bizler ile bayramlaşmaya gelen tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Sultan Alparslan'ın torunları olarak hep birlikteyiz. Teşkilatımızı Muş il başkanımızın talimatları üzerine 3 yıl önce kurduk. Çok şükür birlik ve beraberlik içinde 3 yıldır birlikteyiz. Allah bu birlik beraberliğimizi daim etsin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.”dedi.

Bayramlaşma töreni ülkücü yeminin yapılması ile son buldu.