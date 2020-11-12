MHP'den üyelik çalışması

Eylül ayında gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giren ve güven tazeleyen Milliyetçi Hareket Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, üyelik çalışmalarına başladı. Üyelik çalışmaları için Muş merkez belde ve köylerde çalışmalar yapan Şahin ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinliyor ve istişarelerde bulunuyor. Yapılan ziyaretler sonrası üyeliği olmayan vatandaşların, Milliyetçi Hareket Partisine üyeliklerini yapıyor. Şahin, üyelik çalışmaları sırasında yaptığı açıklamalarında, “Ülkemizin geçtiği zorlu süreçte, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde, menfi duygularımızı hiçe sayıp, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için, menfur saldırılar karşısında bedenimizi kalkan eyledik. Büyük bir aşk ve şevkle sevdalısı olduğumuz partimizin, göğsümüze nakşettiği vatan sevgisiyle kutlu ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için bu yola baş koyduk. Birlik ve beraberliğimize, kardeşlik bağlarımıza halel getirecek habis zihinli hain güçlerin karşısında her daim başımız dik durduk. Şimdi ise sıra etrafımızda ve içimizde, mevzii almış ve cennet vatanımıza kastetmeyi kendine düstur edinen mihraklara karşı saf tutacağımız, vatanperver hemşehrilerimizi partimize dahil etmek üzere yola çıktık. Bu yolda, ilimizde çalmadık kapı, görüşmedik hemşehrimiz kalmayıncaya kadar, Milliyetçi Hareket Partisi Muş Merkez İlçe Teşkilatı olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Buradan kıymetli hemşehrilerime sesleniyorum; ailenizde veya çevrenizde partimize üyeliği bulunmayan herkesi Milliyetçi Hareket Partisine üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, büyük ve güçlü Türkiye yolunda elimizi değil, bedenimizi taşın altına sokmamız icap eder. Daha güzel yarınlarda hep birlikte ve kardeşçe yaşamak için siz değerli hemşehrilerimizle aynı safta bulunmaktan onur duyarız” dedi.