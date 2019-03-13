MHP'li Taşdoğan: “Bütün şer odakları toplanmış adına ‘zillet ittifakı' diyorlar”

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Bütün şer odakları toplanmış adına ‘zillet ittifakı' diyorlar. Dışarıdan içeriden bir sürü destekçileri var. Bunlardan memlekete hayır gelmez. Onun için memleketin hayırlı günlere, aydınlık günlere ihtiyacı vardır” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. MHP İl Yönetimi ile ilk ziyaretlerini AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine yapan Taşdoğan, burada partililere yaptığı konuşmasında, ittifakın şahıslar için değil, devletin bekası için yapıldığını söyledi. 15 Temmuz'da devletin içerisine sızan hainlerin silahları vatandaşlara çevirdiğini hatırlatan Taşdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bey, bu ittifakı Feyat Asya'yı Muş'a belediye başkanı yapmak için yapmadı, Fatma Şahin'i Gaziantep'e yapmak için de yapmadı, Binali Yıldırım'ı İstanbul'a belediye başkanı yapmak içinde yapmadı, Hüseyin Sözlü'yü Adana'ya belediye başkanı yapmak için de yapmadı, Hamit Koca'yı Mersin'e büyükşehir belediye başkanı yapalım diye de yapmadı. Bu bir ruh. 15 Temmuz'da devletin içerisine sızanlar, sizin bizim vergilerimizle aldığımız uçakları, helikopterlere atladılar, sizin, bizim vergilerimizle alınan bombaları vatandaşın tepesine yağdırdılar. Bunun altını çizmek lazım o füzeleri atarken sen Kürt'sün, sen Arap'sın, sen Alevisin, sen Sünni'sin demediler. Hepimizin başına yağdırdılar. O kadar şehit verdik. O andan itibaren memleketi yok etmek isteyenler vardı. Havada uçan uçaklar var, devletin içine sızmışlar, öğretmen kılıklılar, polis kılıklılar, hakim kılıklı, savcı kılıklılar, teröristler” dedi.

“Ekonomimizle oynuyorlar, insanımızın doğasıyla oynuyorlar, her türlü melaneti yapıyorlar”

Doğu ve Güneydoğu'da hendeklerin açıldığını ve ülkenin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Taşdoğan, “Doğu ve güneydoğuda hendekleri gördünüz. Niye kazılmıştı? Barzani çetesi çıktı ‘Kerkük'ü tanımıyorum' dedi. Ülkemiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1071'den beri süren bir kavga bu. Haçlı ordusu oluyorlar, toplanıyorlar, saldırıyorlar. Ekonomimizle oynuyorlar, insanımızın doğasıyla oynuyorlar, her türlü melaneti yapıyorlar. O gün bu gündür beka sorunumuz var. Ama bu yakın beka sorunu 15 Temmuz'da gözümüzün içine baka baka geldi. Beka dediğimiz budur. İşte bu ittifakın temelleri burada atıldı. Birlik ve beraberlik zamanı gelmiştir” diye konuştu.

“Bu yerel seçimlerde bu ruhun devam etmesi gerekiyor”

Kurulan yeni hükümet sisteminin yerel seçimlerde devam etmesi gerektiğini kaydeden Taşdoğan, “Bu yerel seçimlerde bu ruhun devam etmesi gerekiyor. Niye? Kurduğumuz yeni hükümet sisteminin kökleşmesi gerekiyor. Eğer AK Parti veya MHP'nin aldığı oyların toplamı düşerse birileri bunları tartışmaya açacaktır. Yurt içinde veya yurt dışında hain odaklar hazırolda bekliyor. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Onun için güçlü bir ittifaka ihtiyaç vardır” dedi.

“Milliyetçi Hareket Partililer Cumhur İttifakı'nın AK Partili adaylarının olduğu yerde AK Partiye oy verecektir” diyen Taşdoğan, “AK Partililerde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adaylarının olduğu yerde Milliyetçi Hareket Partisine oy verecektir. Araya fitne almayın, safları sık tutun, memleketin safları sık tutmaya ihtiyacı var. Ne kadar sık saf tutarsak, fitneyi ne kadar aramızdan uzaklaştırırsak memleketimizin önü o kadar açık olur” diye konuştu.

“Oyları ezanı ıslıklayana mı vereceksiniz”

AK Parti ve MHP'li vatandaşların oylarını ezan ıslıklayan, hendek kazan, bomba yağdıran, FETÖ'nün işbirlikçilerine vermeyeceğini belirten Taşdoğan, “Oyları ezanı ıslıklanana mı vereceksiniz, hendek kazan, kazandıranlara mı vereceksiniz? Türkiye'ye Cerablus'tan füze atanlara mı vereceksiniz? Tepemize bomba yağdıran FETÖ'cülerin iş birlikçilerine mi vereceksiniz? Bunlara hiçbir AK Parti ve MHP'li vatandaşımız oy vermez. E bunlar hepsi gizli bir şekilde bir havuza toplandılar. Bakın bizim açıkça genel başkanlarımız oturdu ve ‘ilke ve ülke etrafında bir ittifak yapalım' ülkümüz nedir? Bu ülkeyi ebet müddet yaşatmak, kıyamete kadar yaşatmaktır. İlkemiz nedir? Demokratik kurallar içerisinde neyi gerekiyorsa yaşatmak için yapalım. Bu ilke ve ülkü içerisinde genel başkanlarımız bir araya geldi” dedi.

Şer odaklarının bir araya toplandığını kaydeden Taşdoğan, “Bütün şer odakları toplanmış adına ‘zillet ittifakı' diyorlar. Dışarıdan içeriden bir sürü destekçileri var. Bunlardan memlekete hayır gelmez. Onun için memleketin hayırlı günlere, aydınlık günlere ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

"Sayın Kılıçdaroğlu her yerde ‘bahar gelecek' diyor. Onun anladığı baharın adı; Arap baharı”

Kılıçdaroğlu'nun ‘bahar gelecek' ifadesine de değinen Taşdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu her yerde ‘bahar gelecek' diyor. Onun anladığı baharın adı; Arap baharı. Arap baharı Mısır'a geldi ne oldu? Filistin'de ne oluyor? Arap baharı Tunus'ta ne yaptı? Yemen'de ne yaptı? Suriye'de ne yaptı? Suriye'de bu Arap baharı denen şey komşuyu komşuya düşman kıldı” şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın ardından Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve MHP İl Başkanı Şükdü Demir'de birer konuşma yaparak, cumhur ittifakının önemine değindiler.