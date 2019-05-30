Milletvekili Şimşek'ten Başkan Kılıç'a ziyaret

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmettullah Yaktı ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Ziraat Odası toplantı salonunda STK temsilcileri ve muhtarları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Malazgirt'teki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Şimşek, AK Parti hükümetinin eskisinden daha çok Malazgirt'te hizmet edeceğinin müjdesini verdi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hükümetinin ülke ve bölge üreticisinin yanında olduğunu anlatan Kılıç, tarım ve hayvancılığın Malazgirt için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.