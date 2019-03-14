Milletvekili Taşdoğan'dan MGC'ye ziyaret

MGC Başkanı Emrullah Özbey tarafından karşılanan Taşdoğan'a; MHP İl Başkanı Şükrü Demir ve partililer eşlik etti. Burada gazetecilerle sohbet eden MHP Milletvekili Taşdoğan, 1998 - 1999 yılları arasında Muş'ta doktorluk yaptığını ve kendisini Muşlu hissettiğini söyledi. Muş'u ve Muşluları çok sevdiğini ifade eden Taşdoğan, “Muş ve Muşluları bilirim ve çok seviyorum. Gazeteciler son süreçte büyük sıkıntılar yaşıyor bunun farkındayız. Yerel basına ve yerel gazetelerimize sahip çıkmalıyız. Yerel gazetelerimiz bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleridir. Yerel gazetelere sahip çıkıp onları desteklememiz lazım. Ben yerel basının yaşadığı sıkıntıları meclise çok taşıdım ve yerel basınımızın sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam edeceğim. Bunu dışarıdan bizde fark edebiliyoruz. Yükselen kâğıt, boya fiyatları ve basın yayın kuruluşlarının aldığı reklamlarla bir takım adil olmayan gerekçelerle sıkıntılar var. Bu sıkıntıları, güçlü ülkemiz kendi değerleri üzerinden sektörümüzün sorunlarını zaman içerisinde çözeceğiz. Bununla ilgili cemiyetlerimiz çalışacaklar. Bizler de siyasetçiler olarak destek vereceğiz. Hem şahsım hem de partim adına söz veriyorum" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey de, Milletvekili Muhittin Taşdoğan'a teşekkür ederek, "Gazetecilik yapmak ve özellikle yerelde gazetecilik yapmak çok zor bir hal almış durumda. Yerel gazeteler, kentin sorunlarını ve şehirlerin gelişmesinde büyük bir rol almaktadır. Şehirlerin gelişmesinde öncü rol alan yerel gazetelerin desteklenmesi gerekir. Yerel basın kendi kaderine terk edilmiş durumda. Gazeteciler olarak bir olacağız, birlikte olacağız, beraber olacağız. Bu zorlukları birlik ve beraberlikte aşacağımıza inanıyorum. Gazeteciler cemiyeti olarak tüm siyasilerimize eşit mesafede olduk. Bundan sonra da eşit mesafede olmaya devam edeceğiz. Yerel basına verdiğiniz destekleri yakından takip ediyor ve biliyoruz. Destekleriniz için tüm yerel basın adına sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.