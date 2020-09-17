Milli Eğitim Müdürü Kıvanç'ın okul denetlemeleri devam ediyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberinde şube müdürü İbrahim Tanyeri ile birlikte okullarda hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında okul müdürlerinden bilgi alan Müdür Kıvan, okul idarecileri ve öğretmenlerine gerekli bütün tedbirlerin alındığı sağlıklı bir okul ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.