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Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

Dr. Murat Aydın Şanda'ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleşti.


Dr. Murat Aydın Şanda'ın katılıyla Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleşti. Minik Laleler Kreş ve Anaokulu'nda açılan kütüphaneye “MİLA Kütüphanesi” adı verildi. Her yaş grubu için özenle seçilen 300'e yakın kitapla hizmete açılan kütüphanenin açılış kurdelesini MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda kesti. Açılışa Genel Sekreter Harun Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Uslu, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de katılım gösterdi.

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