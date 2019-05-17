Minik yürekler, engellilere destek için yürüdüler

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu öğrencileri, engellilere destek için farkındalık yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Danişmentgazi İlkokulunda eğitim öğretim gören minik öğrenciler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle dikkatleri engellilerin üzerine çekebilmek amacıyla öğretmenleri nezaretinde okulları önünden 15 Temmuz Şehitler Parkına kadar farkındalık yürüyüş etkinliği yaptılar. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle yürüyen öğrenciler, zaman zaman attıkları sloganlarla engelliler için duyarlılık oluşturmaya çalıştılar.

Okulun öğrencisi Elçin Doğan tarafından okunan basın açıklamasıyla sona erden yürüyüşe; İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul idarecileri, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.