Minik yürekler, harçlıklarını sokak ve yaban hayvanları için harcadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Muşlu bir grup gönüllü öğrenci, harçlıklarıyla yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

"Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında bir grup gönüllü çocuk, yaban hayvanlar için kasap ve lokantalardan yem, et, sakatat ve buğday satın aldı. Gençlik liderleri ile birlikte satın aldıkları yiyecekleri sokak hayvanları ve yaban hayvanları için beraberlerinde getiren çocuklar, doğaya ilk defa yem bırakmanın heyecanını yaşadı. Çocuklara öncülük eden Gençlik merkezinde görevli Gençlik Lideri Fuat Arda, yemleme çalışmasını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yaptıklarını söyledi. Çocukların sokak hayvanları için yiyecek verme talebi olduğunu ifade eden Arda, "Bizim yanımıza aktif olarak her zaman gelen gönüllü gençlerimiz, sokak hayvanlarına yem bulmak için çalışmak istediklerini söylediler. Biz de onlara ön ayak olduk. Birlikte projeyi yürütmek istedik. Gençlerimiz, anne babalarından aldıkları harçlıklarla yem ve kemik topladı. Yaban hayvanı ve sokak köpeklerinin yoğun olduğu bölgelere yem bıraktık” dedi.

Doğaya yem bırakan çocuklardan 8. sınıf öğrencisi Cemal Polat Eke ise, "8. sınıfa gidiyorum. Kış ayında yavru köpeklere yem verdik. Bazı yerlerden topladığımız kemikleri köpeklere veriyoruz. Harçlıklarımızı toplayıp hayvanlara yem alıyoruz" diye konuştu.