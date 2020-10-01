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MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı yayımlandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Doç.

Dr. İrşad Sami Yuca editörlüğünde yayımlanan Bulanık/Kop kitabındı 36 akademisyen ve araştırmacı yazar kaleme aldı.


Tarih ve kültürüyle zengin bir mirasa sahip olan Muş'un en büyük ilçesi olan Bulanık, insan, coğrafya, toplum, tarih, edebiyat, kültür, din, eğitim ve ekonomi başlıklarında detaylı olarak ele alındı. Bulanık/Kop kitabı MŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrşad Sami Yuca editörlüğünde Çizgi Kitabevi Yayınları tarafından okuyucuların beğenisine sunuldu. Bulanık/Kop kitabını Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve MŞÜ'den 36 akademisyen ve araştırmacı yazar kaleme aldı.

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