MŞÜ'de "1. Kariyer Günleri” düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğrencilere yönelik "1. Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde üniversite tarafından gerçekleştirilen programa MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İŞ-KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, MŞÜ idarecileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, insanların işsiz aşsız olması durumda her türlü tehlikenin beklenebileceğini, terör örgütlerine kaymalarının muhtemel olabileceğini, bağımlı olabileceklerini ve çeşitli art niyetli insanların tuzağına düşebileceklerini söyledi. Yapılan her etkinliğin bölgedeki kardeşlik havasını, birlik ve beraberlik havasını devam ettirmek için atılmış adımlar olduğunu ifade eden Rektör Polat, “Burada bizim yapmış olduğumuz her türlü organizasyon, her türlü etkinlik aslında bölgedeki kardeşlik havasını, birlik ve beraberlik havasını devam ettirmek için atılmış adımlar mesafesinde görülmesi gerekir. Çünkü insanların işsiz aşsız olması durumda onlardan her türlü tehlikeyi bekleyebilirsiniz. Terör örgütlerine kaymaları muhtemel olabilir, bağımlı olabilirler, Allah korusun çeşitli art niyetli insanların tuzağına düşebilirler. Ancak insanların işi-gücü, aşı-ekmeği olursa o insanlar elbette ki kendi işlerine bakacaklar, kendi dünyalarını mamur etmek için uğraşacaklar. Bu tür lüzumsuz hatta zararlı oluşumlar içerisine girmekten özenle kaçınacaklar. Ben bu anlamda burada yapılan etkinliklerin Doğu Anadolu Bölgesinde, ilimizde ve ülkemizde bu birlik beraberlik havasını inşallah ileriye taşıma noktasının küçük bir adımı olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Öğrencilere kariyer basamaklarında rehberlik etmek istiyoruz”

Temel hedeflerinin öğrencilere kariyer basamaklarında rehberlik etmek olduğunu anlatan Rektör Polat, “Öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi söz konusu. Gerçekten kariyer denince, iş hayatı denince öğrencilerimiz elbette ki merak duyuyorlar, ilgi duyuyorlar. Çünkü bugün artık ekmek aslanın ağzında değil belki midesinde. Onu bulup çıkarmak, zarar görmemiş şekilde çıkarmak, onu tekrar kullanmak, istifade etmek için elbette ki farklı donanımlara ihtiyaç duyuluyor. Arkadaşlarımızda bu anlamda kendilerini geliştirecek herhangi bir etkinlikle karşı karşıya kaldıklarında fırsattan istifade ediyorlar. Bu fırsatları ve bu imkanları değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle öğrencilerimiz buna inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

İŞ-KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan da, değişen ve gün geçtikçe küreselleşen işgücü piyasasında, dinamik iş hayatında bazı faktörlerin önemini arttırdığını söyledi.

Program kapsamında üniversite, İŞ-KUR, Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü ve öğrenciler tarafından açılan stantlarda ikram ve tanıtım amaçlı materyaller dağıtıldı.