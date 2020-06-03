MŞÜ'de gelecek vaat eden İHA teknolojisi programı açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bir ilke daha imza atarak Türkiye'de sadece üç üniversitede bulunan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programını açtı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programı” açılması kararı alındı. Program, Doğu Anadolu'nun ilk, Türkiye'nin ise üçüncü İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programı olma özelliği taşıyor.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda İnsansız Hava Araçları ve Teknolojisi ve Operasyonları Programının açıldığını söyledi. Programın Türkiye'de Muş ile birlikte sadece üç yerde açıldığını kaydeden Rektör Polat, “Program ülkemiz açısından son derece önemli bir program. Özellikle son dönemlerden insansız hava araçları teknolojisi açısından Türkiye bölgenin süper gücü konumuna gelme arifesinde ve biz insansız hava araçlarının askeri alanda, sağlık alanında, tarım alanında, arama kurtarma faaliyetlerinde, sinema sektöründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada okuyan gençlerimiz yarın mezun oldukları zaman istihdam açısından herhangi bir sorun yaşamayacaklar” dedi.

“Türkiye, bölgedeki büyümesine paralel bir şekilde sadece ülke içerisinde değil hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da hem Ukrayna'da hem de dünyanın farklı bölgelerinde pek çok operasyona imza atıyor. Bu operasyonlarda insansız hava araçlarını kullanıyor” diyen Rektör Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz burada ülkemizin gençlerini gelecek vaat eden mesleklere yönlendirme açısından bir boşluk olduğunu gördük ve bu alana yatırım yapmanın önemli olacağını düşündük. Bu vesileyle de YÖK'e müracaat ettik. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Beyefendiye çok teşekkür ediyorum.”