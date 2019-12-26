MŞÜ'de kapılar Sultan Alparslan'la açılıyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında tamamlanan yeni nizamiye girişi kapıları Sultan Alparslan’la açılıyor.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında tamamlanan yeni nizamiye girişi kapıları Sultan Alparslan'la açılıyor.
Muş-Diyarbakır (Kulp) anayolu üzerinden doğrudan giriş-çıkışa imkân vererek ulaşım rahatlığı sağlayacak olan kapıya 1071 Malazgirt Savaşı'nda göstermiş olduğu liderlik ve başarıyla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan'ın adı verildi. Külliyeye araç giriş-çıkışı bugünden itibaren “Sultan Alparslan Kapısı”ndan sağlanıyor. ‘Sultan Alparslan Kapısı'nın hizmete girmesiyle birlikte külliyeye giriş-çıkışı sağlayan diğer kapıların isimlerinde de değişikliğe gidildi. Hali hazırda öğrenci girişlerinin gerçekleştiği kapının adı “Çağrı Bey Kapısı”, “Eski Kasor” girişi kapısının adı da “Tuğrul Bey Kapısı” olarak değiştirildi.