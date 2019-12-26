MŞÜ'de kapılar Sultan Alparslan'la açılıyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında tamamlanan yeni nizamiye girişi kapıları Sultan Alparslan'la açılıyor.

Muş-Diyarbakır (Kulp) anayolu üzerinden doğrudan giriş-çıkışa imkân vererek ulaşım rahatlığı sağlayacak olan kapıya 1071 Malazgirt Savaşı'nda göstermiş olduğu liderlik ve başarıyla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan'ın adı verildi. Külliyeye araç giriş-çıkışı bugünden itibaren “Sultan Alparslan Kapısı”ndan sağlanıyor. ‘Sultan Alparslan Kapısı'nın hizmete girmesiyle birlikte külliyeye giriş-çıkışı sağlayan diğer kapıların isimlerinde de değişikliğe gidildi. Hali hazırda öğrenci girişlerinin gerçekleştiği kapının adı “Çağrı Bey Kapısı”, “Eski Kasor” girişi kapısının adı da “Tuğrul Bey Kapısı” olarak değiştirildi.