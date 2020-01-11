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MŞÜ'de tarım öğretiminin 174. yılı kutlandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından “Tarım Öğretiminin 174.

Yılı” münasebetiyle çeşitli etkinliklerle kutlama programı düzenlendi.


MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programında tarımın geçmişi ve geleceği ilgili olarak tarımsal faaliyetlerin önemi ele konuşuldu. Kutlama programı, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Dicle'nin solistliğinde icra edilen ve tarımsal temaları ele alan türkülerden oluşan müzik dinletisiyle başladı. Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, UBF bünyesinde yürütülen çalışmalarının tarım sektörü ve Muş için çok önemli olduğunu ifade ederek çiftçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin son derece faydalı sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

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