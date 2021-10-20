MŞÜ'de yüz yüze eğitim-öğretim başladı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) 2021-2022 yılı yüz yüze eğitim-öğretim dönemi başladı.

Yaklaşık iki yıldır yüz yüze eğitim-öğretimden uzak olan öğrenciler arkadaş ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Online eğitim sisteminin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında açılan MŞÜ'de ders başı yapan öğrenciler, uzun bir sürenin ardından yeniden sıralarında ki yerlerini aldı. Yüz yüze eğitim-öğretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, MŞÜ'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze başladığını söyledi. Öğrencilerin üniversiteye gelişiyle havanın çok değiştiğini anlatan Rektör Polat, “Sanki bütün ağaçlar, çimler yeniden yeşerdi. Hocalarımız çok mutlu, idarecilerimiz çok mutlu, personelimiz çok mutlu. Hakikaten pandemi döneminde hepimizin kimyası bozuldu. Çok rahatsız olduğumuz anlar oldu, üzüldüğümüz anlar oldu, kaybettiğimiz yakınlarımız oldu, personelimizden ciddi rahatsızlık geçirenler oldu. Dolaysıyla sıkıntılı iki yıl atlattık. Ancak en azından eğitim-öğretim açısından çok büyük problemlerle karşı karşıya kalmadan, eğitim-öğretim faaliyetlerimizi aksatmadan online de olsa güçlü biçimde sürdürmeye çalıştık. Şuanda akademisyenlerimize düşen ve bize düşen en önemli vazife öğrencilerimizin bu sürece tekrar adapte edilmesi, onların teşvik edilmesi, cesaretlendirilmesi, motive edilmesi. Bu konuda çeşitli toplantılar yapıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinden İlhan Yıldız ise yaklaşık iki senedir yüz yüze eğitim-öğretimden uzak olduklarını hatırlatarak, “Hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve ders işleyişinden uzak olduğumuz için gerçekten zorluk çekiyorduk. Şimdi yüz yüze eğitime başladık. Çok mutluyuz. En büyük temennimiz bu hastalığın bir an önce ortadan kalması” diye konuştu.