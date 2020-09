MŞÜ'den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi

MŞÜ'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin teknik bilgilere ulaşması ve öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi noktasında çalışmalar sürüyor. Kampüs alanında birçok bitkinin deneme ekimi yapılmasının yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesi noktasında da bazı çalışmalar gerçekleştirildi. İlk defa arıcılık faaliyetinde bulunan üniversite, kış stoklamasına Kafkas ırkı arıların daha yatkın olduğunu tespit etti.

Bal üretimi hakkında bilgi veren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak çalışma yaptıklarını söyledi. MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Prof. Dr. Karadağ, “20 tane kovanla bu işe başlandı. Şu anda 30 tane kovanımız oldu. Bu sene belli bir miktarda bal da elde etmiş olduk. Kışlık olarak arının sıcak yerlere götürülmesi gerekiyor. Soğuktan korunması için Siirt'in Baykan ilçesine götürüyoruz. Havalar ısınınca oradan tekrar üniversitemize getiriyoruz. Muş gerçekten 60 tane endemik bitkinin bulunduğu ender illerden bir tanesi. Bu bağlamda Varto'nun bir köyüne arılarımızı bal alması açısından, nektar zenginliği, çiçek zenginliği çok fazla olması açısından oraya götürmüştük. Arılarımızı oradan da tekrar kampüs alanımıza getirdik. Burada bir ay kadar kalıp, tekrar Siirt'in Baykan ilçesine bağlı bir köye nakledeceğiz. Bu sene bal hasadı da gayet güzel oldu” dedi.

“Kış stoku açısından Kafkas arısı bir miktar daha önde”

İki farklı arı ırkı üzerinde verim denemesi yaptıklarını kaydeden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Güneşdoğdu ise ilk defa Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde arıcılık faaliyetine başladıklarını ifade etti. Asıl gayelerinin hem buradaki arıcılara teknik destek vermek hem de öğrencilere uygulamalı bir şekilde arıcılığı öğretmek olduğunu anlatan Güneşdoğdu, “Arılığımızda şu anda iki çeşit ırk bulunmakta, bunlar Belfast ve Kafkas arısı. Bu yıl ilkbaharda hiçbir besleme yapmadan bu arıların bu bölgeye hangisinin daha uygun olacağını tespit ettik. Bugüne kadarki gözlemlerimiz içerisinde ikisinin de bal verimi hemen hemen birbirine eşitti. Ancak kış stoku açısından Kafkas arısı bir miktar daha önde. Belfast arısının dezavantajı ise bu bölgede ani hava soğukluklarında kireç hastalığı gibi hastalıklara yakalandığını gördük. Buraya en iyi adapte olacak arı, eğer ki organik çalışılacaksa Kafkas ırkıdır. Muş Alparslan Üniversitesi olarak buradaki arıcıklara veya arıcılığa başlamak isteyenlere her zaman her daim yardım edebiliriz. Kapımız herkese açıktır. İstedikleri bilgi için kapımızı her zaman çalabilirler” diye konuştu.