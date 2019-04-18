Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş'un Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür ve turizm alanında koordineli çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Emre Yalçın'a teşekkür ederek, Muş ve Malazgirt ilçesinin ünlü ressamı ve fotoğraf sanatçısı Saruhan Yaman'ın ‘Malazgirt Kültür Varlıkları' adlı eserini takdim etti.

Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, “15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile yaptığımız çalışmalar hakkında Kaymakamımız Emre Yalçın Beye makamında bilgi verdik. Nisan ayı içerisinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığımız çalışmalar ve ilçemizin turizm anlamında yapacağı çalışmalar hakkında kaymakamımıza bilgiler verdik. İlçemizde her zaman kültürel etkinlikler ve tarihe yolculuk gezilerini yapmanın gayreti içinde olacağımızı ifade ettik. Kaymakamımız bize her konuda yardımcı oluyor. İlçemizde yaklaşık 700 çocuğumuzu Ankara gezisine yolladı. Bu sayede ilçemizdeki çocuklarımız başkentlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Kendisine Malazgirtli aileler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

Bu yıl Malazgirt ilçesinde turizm anlamında çok önemli gelişmeler olacağını dile getiren Acaroğlu, “Malazgirt ilçemiz, bu anlamda kadim bir şehir olup tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Surların şehridir. Kaymakamımız, ilçemizin kalkınması ve turizm şehri olması için 1071 tarihine ve ruhuna uygun olarak birçok proje çalışması başlatmış ve bu projeler sonucu ilçemizde Tarihi Milli Park alanı oluşturularak, turizm şehri yapılmıştır. Bu proje ilçemize katkı ve farkındalık sağlayacaktır. Bu yıl Malazgirt ilçemizde turizm anlamında çok önemli gelişmeler olacak. Yapacağımız projelerle ilçemiz ekonomik anlamda da kalkınacak. İlçemize bu yıl içinde yerli ve yabancı turistlerin gelmesini bekliyoruz. Kültürel, sanatsal ve turizm çalışmalarımıza ve etkinliklerimize de katkı ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın Beye gösterdiği duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftamız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.