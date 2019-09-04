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Müdür Engin'den okul ziyareti

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, mesleki çalışma programı kapsamında Muş Fen Lisesi ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.


Muş Milli Eğitim Müdürümüz Emin Engin, mesleki çalışma programı kapsamında Muş Fen Lisesi ile Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğretmenler ile bir araya geldi. Müdür Engin; “Muş'ta okullarımız, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Yeni eğitim yılında daha iyi, daha güzel eğitim için fikirleri dinliyor, çözümler üzerine fikir teatrisinde bulunuyoruz” dedi.

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