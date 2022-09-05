Müdür Kıvanç, miniklerin ilk gün heyecanına ortak oldu

sınıfların uyum eğitimlerine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Merkeze bağlı 2071 Melikşah İlkokulundaki 1. sınıf ve anaokulunda eğitime bugün başlayan minik öğrencilere sürpriz ziyaret yapan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, çocukların ilk ders gününde yanlarında yer aldı. Çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Müdür Kıvanç, onlarla beraber oyunlar oynayarak, yeni eğitim öğretim yılı için sağlık ve başarı temennisinde bulundu.