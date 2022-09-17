Müdür Tunçel okul müdürleriyle bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kız Meslek Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, eğitim öğretime dair yıl boyunca gerçekleştirecekleri çalışmaların çok fonksiyonlu olarak planlamasının ve sağlam zeminler üzerinde yer almasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Tunçel, "Bir ekosistem mantığıyla hareket etmeliyiz ve eğitimi ilgilendiren tüm yollar bizim yolumuz olmalıdır. Değişimi ve gelişimi yakalamak için de okullarımızın çağın gerekliliklerini yakalaması gerekiyor. Bu noktada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmamız önem arz ediyor" dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılacak ve yapılması planlanan çalışmaların paylaşılmasıyla toplantı sona erdi.