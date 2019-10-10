Müdür Tunçel ve Başkan Bulut'tan gazetecilere ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, basın mensuplarını ziyaret etti.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunçel ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçedeki yerel ve ulusal basın mensuplarını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bulut, göreve geldikleri günden beri Bulanık'taki ve köylerdeki çalışmalardan bahsederek, “Gerek beldelerde gerek köylerde asfalt ve stabilize yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. İlçenin geleceğini belirlemek adına yapılacak çok önemli çalışmalarda bulunuyoruz. AK Parti iktidara geldiği günden beri kadınların, gençlerin, kısacası toplumun tüm kesimlerinin yaşamını kolaylaştırdı ve buna yönelik projeler üretti” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise, ilçenin gelişmesi ve milletin bilinçlenmesi açısından toplumsal değerlere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarının öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğunu ifade etti. Bu hususta gerek ulusal gerekse yerel basının üstlendiği rolün son derece önemli olduğuna dikkat çeken Tunçel, "Bunun en güzel örneklerinden birini 15 Temmuz'da yaşayarak gördük. Basın, millet iradesinin yanında tavrını koyarak o gecenin kahramanlarından biri olmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz çalışma ve koyduğumuz hedefleri vatandaşlarımızla paylaşan, tarafsız haberi ifade etme anlayışıyla gazetecilik mesleğini yürüten arkadaşlarımızla çalışmayı önemsiyoruz" dedi.

Gazeteciler ise, kendilerini ziyaret eden Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunçel ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut'a teşekkür ettiler.