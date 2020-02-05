Müdür Tunçel'den okul ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ikinci yarıyılın başlamasıyla okul ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle ve idarecilerle toplantı yaptı. Tunçel, "Öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük emek sarf edecekleri, fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim öğretim yılının ikinci yarısını daha karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bizim geleceğimiz sadece iyi yetiştireceğimiz ve geleceğimizi teminat altına alan iyi nesillerle mümkün olacaktır. Kıymetli öğretmenlerim; çocuklarımızı ülkesine bağlı, milletine sadık bireyler olmaları hususunda hassasiyet göstereceğinizden şüphem yok. Eğitim öğretim yılının, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, o çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, cefakar, vefakâr anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul ziyaret ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı'dan kursların işleyişi hakkında bilgi aldı.