Müftü Coşkun'dan önemli uyarılar

Muş'un Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, hacı adaylarının hac kayıt işlemleri sırasında izlemesi gereken hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde 2019 yılında ilk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemlerinin 8-14 Aralık tarihlerinde yapılacağını söyleyen Müftü Coşkun, hacı adaylarına şimdiden hayırlı olması dileklerinde bulundu. Müftü Dr. Mehmet Akif Coşkun “2019 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 8-14 Aralık tarihlerinde yapılacaktır. Vatandaşlardan ön kayıt ücreti olarak 20 TL alınacak. Ön kayıt ücretlerini anlaşmalı bankalardan birine yatırabileceklerdir. Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacak. Hac kayıtları TC kimlik numarası ile yapılacak. Vatandaşlarımız ön kayıtlarını elektronik ortamda www.hac.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak veya müftülüklere bizzat müracaat ederek kayıtlarını yapabileceklerdir" dedi.

Müftü Coşkun, önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan, ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının ise kayıt yenileme işlemlerinin 8 Aralık 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacağını kaydetti. Coşkun, “Kaydı yenilenen vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kayıt yenileme işlemleri başkanlığımızca yapılanlardan il ve ilçe konaklama türü ve kura birlikteliklerinde, iletişim (cep telefonlarındaki) değişiklik talebinde bulunanların 8-14 Aralık 2018 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.