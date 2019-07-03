Müftü Gölcü için veda yemeği

Denizli'nin Serinhisar İlçe Müftülüğüne atanan Muş'un Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü için veda yemeği verildi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından bir otelde verilen veda yemeğine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, kurum amirleri, Malazgirt Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan imamlar katıldı. Malazgirt Kaymakamı Emer Yalçın, ayrılıkların hüzünlü olduğunu belirterek, "Hocamız Malazgirt'te iki yıldan fazla görev yapıyor. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Malazgirt'imizde güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Malazgirtliler adına çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Duygulu anlar yaşayan Müftü Bünyamin Gölcü ise, zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Burada gururla anlatabileceğim iki yıldan fazla zamanım oldu. Bu şirin ve tarihi ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Malazgirt ve Malazgirt halkının sevgisi olacaktır. Çok değerli Malazgirt halkı, hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bünyamin Gölcü'ye Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın tarafından başarı plaketi verildi.