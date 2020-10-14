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Müftü İmamoğlu'ndan Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, beraberindeki Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş ile İlçe Kaymakamı Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, beraberindeki Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş ile İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş'a atanan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Emre Yalçın, Malazgirt ilçesinin genel durumu ve kaymakamlığın yaptığı faaliyetler hakkında Müftü İmamoğlu'nu bilgilendirdi.


İl Müftüsü İmamoğlu da, gösterilen misafirperverlikten dolayı Kaymakam Emre Yalçın'a teşekkür ederek, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğu belirtti.

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