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Müftü Öztürk göreve başladı

Muş’un Varto İlçe Müftülüğüne atanan Bayram Öztürk göreve başladı.

Muş'un Varto İlçe Müftülüğüne atanan Bayram Öztürk göreve başladı.


Varto Müftüsü Ferit Bitkin'in Diyarbakır'ın Hani ilçesine atanmasının ardından yerine gelen Müftü Bayram Öztürk, görevine başladı. Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelen ve Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Öztürk, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezindeki eğitiminin ardından Elazığ'ın Arıcak ilçesine vaiz olarak görev yaptıktan sonra Varto Müftüsü olarak atandı.

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