Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

Muş'taki Murat Nehri'ne balık tutmak için giren ve su seviyesinin yükselmesiyle sığındıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratgören köyü yakınından geçen Murat Nehri'nde meydan geldi. Arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Murat Nehri'ne giren İsa Aykut, su seviyesinin yükselmesiyle yakınlarındaki bir adacığa sığındı. İsa Aykut'un yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, adacıkta mahsur kalan 2 vatandaşı bulunduğu yerden bot yardımıyla kurtardı. Karaya çıkarılan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.