Muratpaşa Mahallesi'nde hizmet seferberliği

Muş Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında bu sezon önemli hizmetler yürüterek, hafta başından itibaren hemen hemen tüm ekiplerini Muratpaşa Mahallesi'ne çekti.

Yer altı hatları yenilenen Muratpaşa Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına başlandı. Bir taraftan asfalt öncesi yol söküm, reglaj gibi hazırlıklar yapılırken diğer taraftan asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğü Muratpaşa Mahallesi'nin uygulanacak çalışmalar sonucunda çehresi değişecek.

Geçtiğimiz yıllarda altyapı çalışmaları ile şehri adeta şantiye alanına çeviren Muş Belediyesi, bu yıl asfalt ve kaldırım çalışmaları ile toparlanma sürecine girdi. Hemen hemen tüm cadde ve sokakları kazılan Muratpaşa Mahallesi'nde hummalı bir üstyapı çalışması başlatıldı. Ekipler kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı yolları asfaltlayarak yeni yüzüne kavuşturuyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda canla başla mücadele edip hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yeraltı hatlarını yenilediğimiz tüm yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mahalle mahalle üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz, Saray, Sunay, Dere ve Kültür mahallelerimizin ardından Muratpaşa Mahallemize geçtik. Hemen hemen tüm ekiplerimizi bu mahallemize yönlendirdik. Ekiplerimiz bir yandan tahrip olan yolları söküp reglaj yaparken diğer yandan tüm hazırlıkları yapılan yolların asfaltını seriyorlar. İki gün içerisinde birçok yolun asfaltını yaptık. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnuniyeti bizleri daha da motive ediyor. Sezon sonuna kadar tahrip olan tüm yolların üstyapısını yenileyeceğiz inşallah” dedi.