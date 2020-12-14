Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır

Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği ekipleri, vatandaşlara kış şartlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmek için göreve hazır durumda bekliyor. Yurdun en çok kar alan illeri arasında yer alan Muş'ta, hastalara ulaşabilmek için 190 personel, 30 ambulans ve 7 paletli araçla kışın hastalara hizmet verilecek. Kış hazırlıklarını tamamlayan sağlık çalışanları, korona virüsle mücadelenin yanı sıra çetin kış mevsimine de meydan okuyor.

“7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

112 Birim Sorumlusu Kayhan Atılgan, Muş İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak 30 ambulans ve 7 kar paletli araç olmak üzere toplam 37 ambulansla hizmet vereceklerini söyledi. Kış hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Atılgan, “Araçların bakımlarını yaptık. 190 personelimiz var. 190 personel ve 37 ambulansla 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İnşallah en kısa sürede özellikle pandemi sürecinde mücadelemize devam edeceğiz. 364 köyümüz var. Bu karlı, zorlu şartlarımız hastalarımıza ulaşımımızı zorlaştırmakta. Ama imkanlarımız el verdiğince bütün hastalarımıza kar paletli ambulanslarımızla, tam paletli kar aracımızla en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bölge olarak çok fazla kar almaktayız. Bazı bölgelerimizde metrelerce kar yağıyor. Bu yüzden kış hazırlıklarımızı tamamladık. Araçların bakım onarım, yağ bakımlarını, tıbbi cihaz bakım onarımlarını yaptık. Personellerimizle, ambulanslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

“Bazen 8 saat yolda kaldığımız oluyor”

10 yıldır 112 servisinde şoförlük yaptığını ve kış mevsiminde zorlandıklarını anlatan ambulans şoförü Kadri Alkış ise “Yeri geldiğinde zincir takmak zorunda kalıyoruz. Yolda kaldığımızda paletli ambulansları çağırıyoruz. Bizde bu sıkıntılara göğüs gererek vatandaşa hizmet etmek için 7 gün 24 saat çalışmak zorundayız ve elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bazı yollarda 5-6 metre kar oluyor. Onları bazen paletli ambulanslarla aşıyoruz. Paletli ambulansların çıkamadığı yerleri tam paletli kar aracıyla aşmak zorunda kalıyoruz. Karla mücadele ekipleri de bize yardım ediyor. Bazen 8 saat yolda kaldığımız oluyor. Ama neticede hastayı hastaneye sevk ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen çalışıyoruz. Ne kadar zor olursa olsun her kış olduğu gibi bu kışta hastalarının sevkini sağlayacağız hastaneye. Hastalarımızı ne zorluklar olursa olsun hastaneye sevk ediyoruz” diye konuştu.