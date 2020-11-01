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Muş AFAD'dan gönüllülere afet eğitimi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet gönüllülerine yönelik “arama-kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanma eğitimi” verildi.


AFAD hizmet binası bahçesinde düzenlenen eğitime AFAD personelleri ve gönüllü üyeler katıldı. Burada uzman ekipler tarafından deprem ve afet durumlarında kullanılan araç gereçler hakkında gönüllülere teorik ve pratik bilgilendirmeler yapıldı. Acil durumlarda olaylara müdahale edebilmek için eğitim alan gönüllüler, olası doğal afetlerde canlıların umudu olacak.


Eğitime katılan gönüllülerden Özkan Aslan, ülke olarak doğal afetlere karşı mücadele içerisinde olduklarını ve bilinçlenmek için bu eğitime katıldığını söyledi. Ekiplerce verilen teorik eğitimleri pratiğe dökme fırsatı yakaladıklarını anlatan Aslan, doğal afetlerde kullanılan malzemeleri kullanarak bilgi sahibi olduklarını ifade etti.


Yaklaşık 4 saat süren eğitim, değerlendirme sınavı yapılmasının ardından sona erdi.

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