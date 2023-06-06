Muş Alparslan Üniversitesine yeni rektör atandı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Mustafa Alican kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Alican Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy beldesinde dünyaya geldi. 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2012'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunduğu “Bir Ortaçağ Şehri Olarak Meyyâfârikîn (Silvan)” başlıklı teziyle tarih doktoru oldu. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde makale, çeviri, eleştiri ve yorum yazıları yayınlandı. 2013 yılında yardımcı doçent, 2016'da doçent, 2021'de ise profesör oldu. 2012-2018 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, 2018-2021 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalıştı. Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SEMAM) kurucu müdürü olarak görev aldı. Özelde Selçuklu, genelde ise İslâmî Ortaçağ tarihi ile ilgilenen yazar, çalışmalarını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nde sürdürmekte iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.