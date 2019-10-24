Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Varto'da

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile makamında görüştükten sonra Varto'ya yeni atanan İlçe Müftüsü Bayram Öztürk'ü ziyarete etti. Gümgüm Mahallesi'nde inşa edilen ve atıl durumda bulunan Kur'an kursu binasının yerine yeniden yapılan yatılı kız Kur'an kursu binasının inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Daha önce Muş'ta annesi Porsor adına kadın kültür evini yapan hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingölballı Beyin yapmış olduğu Kur'an kursu inşaatını inceleme fırsatı buldum. İlçeye yeni atanan kaymakam beye de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra ilçe müftülüğümüze bir ziyaret gerçekleştirdim. Varto ilçemizde bu denli güzel projelerin uygulanmasının sevincini yaşadım. Bir kez daha Allah eksikliğini vermesin diyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım. Allah bu iş adamlarının sayısını arttırsın. İş adamımızın bu şekilde eser bırakması takdire şayan, kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya teşekkür eden Varto Müftüsü Bayram Öztürk ise, “Başkanımızın bu anlamlı ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Kur'an kursu binası inşaatımızda incelemelerde bulundu. Kendisi ellerinden gelecek olan yardımı esirgemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandıdedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine gitmek üzere Varto ilçesinden ayrıldı.