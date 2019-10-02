Muş Belediye Spor gümbür gümbür geliyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediye Spor Kulübü sporcuları ile buluştu. Spor kulübünün hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Asya, altyapı ve üstyapı alanında olduğu gibi spor alanında da ilklere imza atacaklarını kaydetti. Gençlere yeni oluşuma sahip çıkmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Asya, yönetim olarak kendileri de her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti. Başkan Asya, “Yeni dönemimize başlarken belediyemiz bünyesinde bir spor kulübünü oluşturmak üzere çalışmalarımızı yaptık. Kısa bir süre içerisinde iyi bir mesafe kat edildiğini görüyorum. Bunun için kulüp yönetimini, hocalarımızı ve siz değerli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman spora ve gençliğe uzak olmadık ve olmayacağız. Bu şehirde altyapı ve üstyapı alanındaki eksiklikleri giderirken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de ihmal etmemeye gayret gösterdik” dedi.

Sporun hemen hemen herkesin ortak paydası olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Gençlerimizin sporla, sosyal aktivitelerle vakit geçirmesini umuyoruz. Bunun altyapısını oluşturmak üzere çalışmalar yapıyoruz. İki gruptan meclis üyelerimizin de yer aldığı kulüp yönetimi ile sizleri daha güzel yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Yeni şehirlerarası otobüs terminalimizin arkasındaki boş arazide spor kompleksi oluşturmak üzere çalışma yapıyoruz. İnşallah etap etap burada modern bir tesis yaparak sizlerin ve halkımızın hizmetine sunacağız. Rabbim sizleri muvaffak etsin. Gönlümüzün hep sizinle olduğunu bilmenizi isterim. İnşallah sizlerle birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.