Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

2020 yılının ilk meclisi toplandı. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık ettiği meclis toplantısında AK Parti ve HDP meclis üyeleri hazır bulundu. Yeni yılın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, 2019 yılında yapılan belediye hizmetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, “2019 yılı hem bir seçim yılı hem de virgül bıraktığımız ve daha sonra kaldığımız yerden devam ettiğimiz bir yıl oldu. Bununla birlikte çalışma sezonumuzda bizim için ve vatandaşlarımız için biraz meşakkatli geçti. Altyapı çalışmalarından kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Ancak sonuç itibari ile ciddi bir toparlanma yaptık. En azından bu yıl yapılacak çalışmalar lokal bazda olacak. Vatandaşlarımız daha az etkilenecek. Allah'ın izniyle bu yıl altyapı defterini temelli kapatmayı planlıyoruz” dedi.

“17 milyon TL maliyetli ihalesini iptal ettiğimiz asfaltı kendi imkanlarımız ile 10 milyon 600 bin TL'ye mal ettik”

Altyapı çalışmalarına bağlı olarak yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Asya, “İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediğimiz bölgelerin yol ve kaldırımlarını yeniden yaptık. 65 bin ton asfaltı kendi plentimizde üreterek cadde ve sokaklara serdik. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki 17 milyon TL maliyetle ihaleye çıktığımız ve daha sonra iptal ettiğimiz asfalt bizlere 10 milyon 600 bin TL'ye mal oldu. Bu durumu hem belediyemizi ciddi kâra koydu hem de bundan sonra asfaltı kendi imkanlarımızla üretmeye yönelik planlama yapmamıza vesile oldu” şeklinde konuştu.

“Gençlik merkezi projesinin hazırlıklarına başladık”

2020 yılı hedefleri ile ilgili konuşan Başkan Asya, “Yeni yılda yapacağımız çalışmaların hazırlıklarına başladık. Etüt Proje Müdürlüğümüzü daha güçlü kılarak uygulamayı düşündüğümüz projelerimizin üzerinde çalışıyoruz. Atık su arıtma tesisi için çalışmalarımıza başladık. Bununla birlikte Hacı Şeref Camii ile Ulu Cami arasındaki arazide yeraltında WC ve gasilhane üzerinde yeşil ve oturma alanı olmak üzere çalışma yapıyoruz. Kent Eski Devlet Hastanesi yerine yapacağımız Kent Meydanı projesini güncelleyerek ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni bir projemiz ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Geçen hafta Ankara temaslarımızda VEDAŞ İl Müdürlüğümüzün ve Reis Konağının arka kısmındaki 2 bin metrekareyi aşkın arsanın tahsisini tamamladık. Burada gençlik merkezi projesi uygulamayı planlıyoruz. Bu projemizi de kardeş belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile uygulayacağız. Onlar da proje üzerinde çalışma yapıyorlar. İnşallah çalışma sezonu ile birlikte bu projemizi de uygulamaya alacağız. Yine İstasyon Caddemiz gibi aynı olmazsa da Cumhuriyet Caddemizin de üstyapısını yenilemek üzere proje çalışmasını başlattık. Selimiye Camiinden eski otogara kadar refüj yaparak yolu, kaldırımı, ışıklandırması ile Cumhuriyet Caddesi'nin üstyapısını bu yıl tamamlamayı programladık” ifadelerini kullandı.

“Yatırım programına alınan 400 yataklı hastanenin İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki alanda yapılması halinde eski terminalin yerini bilabedel verme önerisinde bulunduk”

Başkan Asya, TOKİ ile yaptıkları görüşmeler neticesinde kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı alanın üst kısmındaki yolun ulaşıma açılabilmesi için fore kazık sistemi ile güçlendirmesi için ihale hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Bu çalışmanın tamamlanması ile söz konusu yolu da ulaşıma açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeni terminalimizi İçişleri Bakanımızın teşrifleri ile açılışını yaparak hizmete sunduk. Eski terminalimizin yerinin de yıkımını başlattık. Burada uygulayabileceğimiz projeler üzerinde çalışırken geçen hafta Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmede kendisine bir öneride de bulunduk. İlimizde yapılacak 400 yataklı bir hastane yatırım programına alınmış. Söz konusu hastanenin ilimizin merkezi konumunda olması için özel idare ve Karayolları Müdürlüğünün yeri ile birlikte bir bütün olarak yapılması halinde eski terminalin yerini bilabedel verebileceğimizi ifade ettik. 3 yerin toplam alanı 100 bin metrekareyi aşmaktadır. Bu da Muş'un geneline hitap edebilecek merkezi bir yer olur. Yapımı programlanan hastanenin burada hizmete girmesi vatandaşlarımıza ciddi kolaylık sağlayacağından bizleri memnun edecektir. Bununla birlikte 1000 yıllık geçmişten 1000 yıllık geleceğe projemizin de hazırlıklarına başladık. 3 cami, Karasu Hamamı, Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Hanımızın gün yüzüne çıkması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Farklı bir projemiz olan belediye önünden Tarihi Murat Köprüsüne kadar bisiklet yolu projesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız görüşmelerin neticelenmesi ile bu projemizi de başlatmayı planlıyoruz. Göletli Parkımızda bulunan cafe ve restaurantın tefrişatını ve çalışmasını tamamladık. Parkımız ile birlikte bu tesisimizin de açılışını yakın zamanda yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Genel anlamda 2020 yılında planladığımız çalışmaları daha koordineli bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz. Rabbim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi daha güzel ve daha hayırlı hizmetler bizlere yapmayı nasip etsin. Bu duygularla meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım” dedi.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.