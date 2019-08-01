Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

AK Parti ve HDP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık etti. Meclis üyeleri ile tokalaştıktan sonra toplantıyı başlatan Başkan Asya, yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgi verdi. Meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Asya, “Ağustos ayı meclis toplantımızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Alacağımız kararların ilimizin ve halkımızın hayrına olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, mevcut çalışmalarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Malumunuz altyapı projemiz aralıksız devam ediyor. Bu yıl içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını daha koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Tabi her ne kadar belli bir düzende çalışmalar yapılsa da ister istemez yine sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çalışmaların daha organize devam etmesi için belirli periyotlarda toplantılar yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İller Bankası Bölge Müdürlüğü etkilileri ile dün de genel müdür yardımcısının katılımı ile durum değerlendirmesi yaptık. Kazı ve döşeme çalışmalarının eş zamanlı yapılması için yüklenici firmaya gerekli uyarıları yaptık. Planlamamız ve hedefimiz bu yılın sonuna kadar çalışmaların büyük bir kısmını tamamlamak” dedi.

Üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Feyat Asya, “İstasyon Caddesi'nde uyguladığımız projemizin eksikliklerini gidermek üzere çalışmalar devam ediyor. Söz konusu caddenin son aşınma asfaltını sermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç noktada yağmur suyu geçişi ve onarımlar var. Bunların tamamlanması ile bayram sonrası bu caddemizin 5 santimetrelik aşınma tabakasını yapacağız. Bunun dışında geçtiğimiz yıllarda hastane yanında kat karşılığında verdiğimiz 21 daire ve 4 iş yerinin açık ihale ile satış kararını aldık. Buradaki taşınmazlarımızdan da iyi bir gelir bekliyoruz. Bunu da hizmete dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'daki temaslarımızda hazırladığımız projelerimizi ilgili bakanlıklarda takiplerini yapıyoruz. Eski stadyumun yerine yapacağımız Millet Bahçesi projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptık. Projenin bir an önce başlatılması için belirlediğimiz plan ve programlarda mutabakata vardık. İnşallah en kısa sürede projemizi TOKİ marifetiyle yapıp hizmete sunmayı planlıyoruz. Aynı şekilde tarihi Murat Köprüsü'nün çevresinde uygulanacak ve bizim de paydaşı olduğumuz projemiz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 5 milyon TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 5 milyon TL DAKA'dan geri kalanının da belediyemiz ve İl Özel İdaresinin imkanları ile yapılacak projenin ilimize ve bölgemize hitap edecek güzel bir eser ortaya çıkacağına inanıyorum. Hem kışın hem de yazın kullanılacak şekilde tasarlanan proje ile sosyal ve kültürel anlamda yaşanan önemli bir eksiklik giderilecek. Şehirlerarası otobüs terminalimizdeki çalışmalarımız tamamlandı. Ufak tefek eksiklikleri de gideriliyor. Buradaki iş yerlerinin ihale usulü ile kiralanması için hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa sürede bu işlemleri de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Muş Kültür Evi ve Kale Parkı peyzaj projemiz de tamamlanma aşamasına geldi. Atık su arıtma tesisi projemizi de hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. İller Bankası tarafından proje hazırlama ihalesi yapılacak. Hedefimiz 2020 yılında bu tesisimiz için ilk kazmayı vurmaktır. Katı atık bertaraf tesisimiz de temel atma aşamasına geldi. Hazırlıkların devam ettiği bu projemizin de ilk kazmasını önümüzdeki günlerde vurmayı planlıyoruz. Bunların dışında rutin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duygularla ağustos ayı meclis toplantısında alınacak kararların ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.