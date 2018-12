Muş Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı

Kadın vatandaşların sosyal ve kültürel alanda etkinliklerini gerçekleştireceği, hayırsever Gıyasettin Bingöl'ün merhum annesinin adının verildiği Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi görkemli bir açılışla hizmete girdi. Hürriyet Karakolu yanında bulunan tesisin açılışına Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İstanbul Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, kültür merkezinin yapımını üstlenen iş adamı eğitimci Gıyasettin Bingöl, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törenin açılış konuşmasını yapan Muşlu Gıyasettin Bingöl, böylesine hayırlı bir işte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bundan sonra da Muş ve Muş halkı için imkanlar dahilinde destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin'in selamlama konuşmasının ardından platforma çıkan Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm katılımcılara teşekkür etti. Muş'a önemli bir tesisin kazandırıldığını belirten Başkan Asya, hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl'ün katkıları ile kadın vatandaşların çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir imkanın oluştuğunu ifade etti. Başkan Asya, “Bizler Muş'u tarif ederken Sultan Alparslan'ın şanı ve şerefi ile yücelmiş, engin fikirleri ile toplumumuza yön vermiş büyük alimlerimizin ilim ve irfanı ile kemale eren şehir olduğunu belirtiriz. İslam medeniyetinin Anadolu'ya girişinin sağlandığı bu kadim şehrin gelişmesi ve kalkınması için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Her alandaki projelerimizle şehrimizi ihya etmenin gayretindeyiz. Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmaların yapıldığı bilgi evlerimizi inşa etmeden önce, il dışında bu şekilde faaliyet gösteren tesisleri inceleme imkanım oldu. Hemen akabinde ilimize iki bilgi evini yaptık. Allah'a şükür şu anda bu tesislerimizde her kesimden hemşehrilerimiz istifade ediyor. Bu bilgi evlerimizden birinde kulakları çınlasın Aziz Yıldırım Valimiz ve Gıyasettin Bingöl ağabeyimizin de olduğu bir toplantıda bir araya geldik. Burada bu tesislerin işleyişini gören Gıyasettin Bey, böyle bir bilgi evini yapabileceğini söylemişti. Biz de daha kapsamlı olması için bu projemizi önerdik. Sağolsun bizleri kırmadı. Geçen yıl bu tarihte istişaresini yaptığımız tesisimizi bugün sizlerle birlikte açılışını yapmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Bugüne kadar ihtiyaç duyulan çok güzel hizmetler yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, “Şehrimizi tamir etmek üzere altyapısıyla, üstyapısıyla park bahçesiyle, sebze ve meyve haliyle, hayvan pazarıyla, sokak hayvanları barınağıyla, şehirler arası otobüs terminaliyle, tarihi dokularımızın restorasyonuyla, hulasa her tarafı ihya etmek adına hiç durmadık. Hamdolsun ki hanımefendi kardeşlerimizin Lale Vadisine, Göletli Parka, Ahmed-i Hani parkına, kalemize ve mahalle parklarımızla alternatif mekanlara sahip oldular. Bunların dışında yılın 12 ayı her türlü etkinlik yapabilecekleri yeni bir tesis daha hizmetlerine girdi. Tesise adını verdiğimiz, rahmetle andığımız ve dokuz çocuk annesi olmakla numune insan teşkil eden Porsor annemizi bu vesile ile rahmetle yad ediyoruz. Belki birçoğunuzun gönlünde yatıyor ki sadece annelerimizin ismi mezar taşında baki kalmasın. İlim, irfan ve medeniyetler yuvasının alnına çakılsın. Bugün Gıyasettin ağabeyimizin yapmış olduğu bu güzelliği bir çok imkanı olan iş adamımız da hayırda yarışmak suretiyle yapacaklarına inanıyorum. Gıyasettin ağabeyimin dediği gibi kadın anadır, kadın kardeştir, kadın yardır. Bizim kültürümüzde kadın kavramının çok önemli bir yeri vardır. İnşallah bu kültürü devam ettiririz. Her birimizin annesine ve babasına böyle güzellikler bırakması duasıyla bir kez daha şükranlarımı arz eder, katılımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali İlker Gündüzöz de, ‘insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır' sözünü hazırlatarak, “Ben de hitabımın başında bunu söyleyerek konuşmama başlayayım. Gerçekten insanlığa hizmet edenler insanlığın en hayırlı işini yapıyorlar. Bugün burada ben ne görüyorum, bugün vefa görüyorum. Porsor ana, hayırsever iş adamı Gıyasettin Beyin rahmetli valideleridir. Bir vefa duygusu ile onun ismi verilmiş. Bugün ben burada birlik ve beraberlik görüyorum. Bakın uzaktan çıkmışlar belli bir yerlere gelmişler, iş adamları olmuşlar, okumuşlar, doktor olmuşlar ama memleketlerini unutmamışlar ve tekrar memleketlerine bir şeyler yaparak faydalı olmak için geri gelmişler. Yine burada bilgi görüyoruz. Pek çok aktivitelerin olacağı, hanımefendilerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin çeşitli meşgaleler de uğraşacakları bir ortam söz konusu. Ticaret hesap kitap işi. Hesabını kitabını yapmış ama bir de vefa var. Vefayı da bir yana bırakmamış, kazandığı paralardan hayır işlerine hem de kendi memleketine harcayan bir Gıyasettin Bey var. Ben onun için valisi olarak şükranlarımı Muşlular adını ifade etmek istiyorum. 40 yıl sonra bir insan düşünün, tekrar memleketine geliyor ve belki de biraz kötü anları olan bir yerden başlayarak hayırla öğretmenlerini kucaklıyor, arkadaşlarını kucaklıyor ve onlara kendi validesinin ismini taşıyan bir eğitim ve kültür merkezini hediye ediyor. Ben Muşluların bu duygu ve hasletlere hep sahip olduklarına inanıyorum. Bu güzel kurumun hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi yapılarak Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, katılımcıların merkezi gezmesi ve ikram sunumu ile son buldu.