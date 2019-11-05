Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısı yapıldı

2019 yılı Kasım ayı meclisi toplandı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık yaptığı meclis toplantısında, ekim ayı içerisinde yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyeleri ve toplantıda bulunan vatandaşları bilgilendirdi. Konuşmasına kasım ayı meclisinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başlayan Başkan Asya, “Kasım ayı meclis toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Misafirlerimiz ve meclis üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Geçmiş bir ay içerisinde gerek meclisimizde aldığımız kararlar doğrultusunda gerekse programlarımız dahilinde yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle altyapı ile başlattığımız üstyapı çalışmalarımızda iyi bir mesafe kat ederek istenilen noktaya gelmiş bulunmaktayız. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokaklarımızda yürüttüğümüz asfalt çalışmalarında geçen hafta itibari ile 40 bin 800 ton olarak duyurduğumuz ve bu hafta da 45 bin tona ulaştığımız çalışmalarla kendi rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Altyapısı tamamlanan birçok mahallemizin yollarını yeniledik. Mevsim koşulları uygun oldukça bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte ciddi emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“30 bin metrekare parke taşı döşendi”

Geçmiş ay içerisinde yıllardır sıkıntısı yaşanan bazı çıkmaz sokak sorununu da çözdüklerini kaydeden Başkan Asya, “Saray Mahallesi'nde kapsamlı bir şekilde üstyapı çalışmalarımız devam ederken, bu bölgede yıllardır vatandaşların mustarip olduğu birkaç çıkmaz sokağı da ulaşıma açtık. Bu çalışmamızı yapmaya katkı sunan hak sahibi hemşehrilerime şükranlarımı sunarım. Asfalt çalışması ile birlikte ara sokaklarda kilitli parke taşı döşemelerimiz hızla devam ediyor. Son iki ayda 30 bin metrekareyi aşkın parke taşı döşendi. İnşallah bu çalışmalarımızı da yağışlar başlayana kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

İçme suyu projesi uygulama talimatı verildi

Ankara ziyaretiyle ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında büyükşehir ve il belediye başkanları bir araya geldik. Proje ve çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz etme fırsatı bulduk. En önemli çalışmamız olan içme suyu projemizin uygulama talimatını vermesinin sevincini yaşadık. İnşallah en kısa zamanda bu projenin çalışmalarına da başlanmış olunacak” ifadelerini kullandı.

“Altyapı çalışmaları insanın özüne verilen değerdir”

“Diğer taraftan Kent Meydanı projemizin hazırlıklarını sürdürüyoruz” diyen Başkan Asya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Teknik ekiplerimiz sezonun yoğunluğundan dolayı hep sahadalar. Mümkün olmadıkça ben dahil kuruma gelemiyoruz. Çünkü mevsim koşullarından dolayı zamanla yarışarak çalışıyoruz. Bu sezonda çok sıkıntı çektik. Aynı şekilde vatandaşlarımızda ister istemez sıkıntı çektiler. Ancak sonucuna da baktığımızda ortaya çıkan güzel çalışmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükrediyoruz. Çünkü şehrin hemen hemen her sokağına girdik. Tabiri caizse şehrin iskeletini çıkardık. Yaptığımız çalışmaların neticesinde vatandaşlarımızdan dua almamız bizim için büyük bir mutluluktur. Geçenlerde Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları incelerken bir vatandaşımız memnuniyetini dile getirdi. Biz orada 7-8 milyon civarında altyapı döşemesi yaptığımızda belki göze gelmiyor. Ancak 300-400 bin maliyetle asfalt serildiğinde ise teveccüh gösteriliyor. Bu da bir kez daha gösteriyor ki biz gerçekten çok zor bir süreci yürüttük ve sona geldik. Her zaman diyoruz ki altyapı çalışmaları insanın özüne verilen değerdir. Biz insanlarımızı önemsediğimiz için bu işe girdik. Hamdolsun iyi bir noktaya da gelmiş olduk. Daha fazla çalışacağımızı, daha fazla kaynak üreteceğimizi ve daha fazla üreteceğimizi bir kez daha beyan ediyor, kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.