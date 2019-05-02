Muş Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık etti. Meclis üyeleri ile tek tek selamlaşan Başkan Asya, meclis toplantısını başlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Mayıs ayı meclis toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Toplantımızda alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemizin hayrına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından bir ayı geride bıraktıklarını ve ikinci meclis toplantılarını yaptıklarını anımsatan Başkan Asya, “Geçen ay meclis toplantımızda tanışma ve zorunlu organların seçimini yaptık. Bu meclisimizde de artık bir fiil çalışmalarımızı başlatacağız. Öncesinde geçtiğimiz hafta partimizin genel merkezince Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği istişare toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Burada devlet büyüklerimizle ilimizi ilgilendiren konular üzerine görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Geçmiş 1000 yıldan gelecek 1000 yıla tarihi çarşı projemizle ilgili Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza bilgi vermiştik. Seçim manifestomuzda da ilan ettiğimiz projemizin detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüğümüzde ilgili birimlere gerekli çalışmaların yapılması hususunda talimatlar vermişti. TOKİ ile bir protokol yapılarak projemizin ilk etabının yakın zamanda başlatılacağını planlıyoruz. Bu projemizle Ulu Camii, Hacı Şeref Camii, Alaattin Bey Camii, Yıldızlı Han, Müştak Baba Türbesi ve Karasu Hamamı gibi tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projemizin ilk etabı için 5 milyon TL hibe verilecek. Bununla birlikte kamulaştırma ve iyileştirme çalışmalarımızı yakın zamanda başlatacağız” diye konuştu.

Şehrin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamen yenilendiği alt yapı projesi hakkında bilgi veren Başkan Feyat Asya, “Alt yapı projesinin ekseriyetini yapmış bulunmaktayız. Projenin geri kalanının devamı noktasında fizibilite çalışmalarımızı yapıyoruz. Alt yapı çalışmalarını biraz daha düzenli ve disiplinli bir şekilde bu yıl tamamlamayı düşünüyoruz. Tabi bu şehirde atıksu arıtma tesisinin olmayışı çok ciddi bir eksiklikti. Bugüne kadar şehir merkezindeki, ilçelerdeki ve beldelerdeki atık suların Karasu Nehri'ne dökülmesi başlı başına bir sorundu. Çözüm olarak yapmayı planladığımız atıksu arıtma tesisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan daha önce söz almıştık. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması hususunda ilgili birimlere talimatlar verdi. Bunu da en kısa sürede yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, Hacı Şeref Camii ile Ulu Camii arasındaki alanın belediyeye tahsisi için daha önce girişimleri olduğunu hatırlatarak, “Burada iki caminin ihtiyacına cevap verecek WC, gasilhane ve abdesthanelerin yer altında yapmayı planlıyorduk. Bununla ilgili TOKİ ile gerekli protokoller yapıldı. Bu çalışmamızı da kısa bir sürede başlatmış olacağız. Kepenek bölgesinde 500 adet sosyal konutun yapılması konusunda daha önce bir talebimiz vardı. Bu talebimiz de kabul gördü. İnşallah bu sene ihale sürecine getirileceği söylendi. Daha önce katı atıkların vahşi depolama sistemi ile toplandığı alanın rehabilitesini de Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü üstlendi. Bu anlamda ilimizi yakından ilgilendiren proje ve çalışmalarımızı Ankara'daki ikili görüşmelerle belli bir aşamaya getirmiş olduk. Tabi önümüzde Ramazan ayı var. Bu ayda alt yapı çalışmalarını başlatma noktasında tereddütlerimiz var. Çünkü bu süreçte ister istemez sular kesilecek. Bunun için ilgili arkadaşlarla toplantı yaparak mümkün mertebe vatandaşların etkilenmeyeceği şekilde çalışmaların yürütülmesi konusunda bir hazırlık yapacağız. Ramazan sonrasında da normal çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ana arterlerimizden sadece Cumhuriyet Caddesi kalmış. Bu caddemizdeki çalışmaları da Ramazan ayı sonrasına bırakıyoruz. Bu anlamda tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Mayıs ayı meclis toplantısı, 2018 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ile devam etti.