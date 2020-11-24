Muş Belediyesi merhum öğretmen Sayılgan adına kütüphane kurdu

DSİ İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılış törenine Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve merhum Erhan Sayılgan'ın eşi ile çocukları katıldı. Açılış sonrası katılımcılarla sohbet eden Başkan Asya, Erhan öğretmene rahmet dileyerek, adının bir kütüphanede yaşatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Asya, daha sonra Öğretmenler Günü münasebetiyle açılışa katılan eğitimcilere karanfil hediye ederek Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Asya, açılış sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen yıl aramızdan ayrılan merhum Erhan Sayılgan hocamız adına DSİ İlkokulunda yaptırdığımız kütüphanenin açılışını hocamızın kıymetli ailesi ile Öğretmenler Günü'nde açmak nasip oldu. Çocuklarımız ve gençlerimiz, hocamızın adını yaşattığımız bu kütüphaneden istifade ettikçe onu yad edeceklerdir. Bu vesile ile bir kez daha değerli dostuma Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.