Muş Belediyesi, yılın son meclis toplantısını yaptı

2018 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binası meclis salonunda düzenlenen toplantı AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, yıl boyunca yapılan çalışmaları özetle değerlendirdi. 2018 yılının son meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Görev süremiz içerisinde bir yılı daha geride bıraktık. Allah'a şükürler olsun ki bereketli bir yıl geçirdiğimize inanıyoruz. Belediyecilik anlamında ele aldığımız, söz verdiğimiz, halkımıza karşı taahhüt ettiğimiz ve insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme noktasında yaptığımız çalışmalarda ciddi bir çaba sarf ettik. Hamdolsun yılsonu itibari ile projelerimizin büyük bir kısmını tamamlanma aşamasına getirdik” dedi.

“Hava koşullarının mevsim normallerinin üzernde seyretmesini fırsata çeviriyoruz”

Yoğun iş temposu içerisinde zaman zaman sıkıntılı süreçlerin de yaşandığına dikkat çeken Başkan Asya, “Altyapı ve üstyapı alanında şehrimizin genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttük. Tabi bunları yaparken bazen sıkıntılarla, aksaklıklarla da karşılaştık. Mevcut durumu daha iyi yönetmek ve vatandaşlarımızın süreçten olumsuz etkilenmemesi için azami gayret gösterdik. Hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek başlatmış olduğumuz çalışmaları yürütüyoruz. Bu süre içerisinde halen sıcak asfalt yapabilmemizi Allah'ın bize bir lütfu olarak görüyoruz. Bizlere bu imkanı veren Rabbime sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

“Altyapı ve üstyapı alanında önemli çalışmalar yaptık”

Altyapı çalışmaları kapsamında ana arterlerin önemli bir kısmının tamamlanması ile lokal bazda kazı ve döşemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Asya, “Altyapı ve üstyapı alanında önemli çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz süre zarfında yoğun olarak kullanılan birçok cadde ve sokağın içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Hemen akabinde çalışmalarımızı mahalle aralarında devam ettirdik. Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt, Sütlüce, 15 Temmuz gibi mahallelerimizin döşemeleri tamamlanırken, söz konusu bölgelerin üstyapılarını da yaptık. Tabi bu çalışmalarda sadece belediyeye ait hatlar için kazı yapılmadı. Doğalgaz, Telekom ve Tedaş gibi paydaş kurumlarımızla koordineli bir çalışma yürüttük. Onlar da kendilerine ait şebekeleri yenilediler. Bundan sonra tekrar kazı yapılmamak üzere sağlam bir üst yapıyı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Küçük dokunuşlarla büyük sorunlar ortadan kaldırdık”

Dere ve Kale mahalleleri gibi eski yerleşim yerlerinde yapılan yol genişletme çalışmaları ile söz konusu bölgelerin ayrı bir güzelleştiğini belirten Başkan Asya, “Küçük dokunuşlarla büyük sorunlar ortadan kaldırdık. Eksi yerleşim yerlerindeki dar sokakları genişletmek üzere kapsamlı çalışmalar yaptık. Bitlis Caddesi'ni Hürriyet Caddesi'ne bağlayan sokağı adeta bir bulvar haline getirdik. Aynı şekilde Kale Mahallesi Fabrika Caddesi genişleterek mahalle sakinlerimize ciddi kolaylık sağlarken, mahallemize de ayrı bir güzellik kazandırdık. Bunları yaparken halkımız hep yanımızdaydı. Geri dönüşleri, tebrikleri, takdirleri bizleri hep motive etti. İnşallah çok daha hizmetleri halkımızla buluşturacak imkanlarımız olur” diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında yapımı tamamlanan yeşil alan, park ve tesislerden, yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak Muş İli Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma, Muş Kültür Evi, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi, Göletli Park, Bilgi Evleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali gibi birçok projenin detayları hakkında bilgi verdi.

“Hizmetkar olmaya geldik ve bu şekilde devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda, yerel seçimlere yönelik yeni bir sürece girdiklerini hatırlatan Başkan Asya, “Geçtiğimiz hafta salı günü Cumhurbaşkanımız bir kez daha bizimle devam etme lütfunda bulundu. Biz bu anlamda öncelikle kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Daha sonra da bizleri bugüne kadar hep sahiplenen halkımıza teşekkür ediyorum. Son yapılan değerlendirmelerde de halkımızın bizlere güvenini, desteğini gördük ve bununla çok mutlu olduk. Huzurlarınızda bir kez daha deklere ediyorum ki ben sade bir kimlikle Feyat Asya olarak Muş halkının huzuruna çıktım. Muş halkı da bizi bu şekilde kabullenerek sahiplendi. Temennimiz o dur ki görev süremiz devam ettikçe bu halka layıkıyla, hakkıyla hizmet etmektir. Bir kez daha sizlere söz veriyorum ki hükümdar olmaya, zulüm etmeye asla tevessül etmeyeceğiz. Sadece hizmetkar olmaya geldik ve bu şekilde devam edeceğiz. Bu duygularla 2018 yılının son meclis toplantısında alacağımız kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.