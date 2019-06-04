Muş Belediyesinde personel bayramlaşması

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediyesinde çalışan personellerle bayram vesilesi ile bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem-Bir-Sen Muş İl Temsilcisi Güven Yalvarıcı, birim amirleri ve belediye personelleri katıldı. Personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Başkan Asya, bayramların bir aile aidiyeti ruhu ile yapılması gereken, kırgınlıkların ve dargınlıkların telafi edildiği önemli günler olduğunu hatırlattı. Başkan Asya, “Değerli mesai arkadaşlarım; rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını birlikte idrak etmiş olmanın ve bunun sonunda bir bayrama kavuşmanın mutluluğu ve bahtiyarlığı ile hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çoluk, çocuğunuzla ve büyüklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi dilerken, aile bireylerinize selam ve saygılarımı sunarım. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir araya geldiğimiz ilk bayram olması hasebiyle bugünü önemsiyorum. Yeni bir dönemde bizlere tekrar aynı görevimizi devam ettirme fırsatı veren halkımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım” dedi.

Geçmiş 5 yılda belediye çalışanları ile sorunsuz ve uyumlu bir yönetim şekli sergilemeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Asya, “Sizlerle birlikte 5 yıl bu memlekete hizmet ettik. Bu süreçte sizleri birilerinin yorumlaması ile değil, bizzat kendim görerek, değerlendirerek tanıdım. Hakkınızı ve hukukunuzu koruyacağımın sözünü verdim ve sizden sadece samimi bir şekilde birlikte halkımıza hizmet etmeyi istedim. Tabi zaman zaman bazı olumsuz söylemler kulağımıza geldi. İftira olduğunu fark edip hiç umursamadık. Aynı şekilde bizim için de birçok kötü söylemler ortaya atıldı ve kısa sürede iftira olduğu ortaya çıktı. Çünkü biz hiçbir zaman abdestimizden şüphe etmedik ki namazımızdan tereddüt edelim. ‘Bir kavme olan kininiz sakın sizi adaletten ayırmasın' anlayışını hep hakim kılmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın bizlere verdiği yetkiyi kendi keyfimiz için kullanmadık, bundan sonra da kullanmayacağız. Hiçbir personel arkadaşım geçmiş 5 yıl içinde herhangi bir müktesep hakkını elinden aldığımı veya şahsiyetine ve kişiliğine hakaret ettiğimi söyleyemez. İlk bu göreve geldiğimde yakın çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere herkesi dedikodularla yanıma gelinmemesi hususunda uyardım. Çünkü personel arkadaşımı bir başkasının gözüyle değil, kendi gözümle tanımak istedim. Aynı hassasiyetim yeni dönemde de devam edecek. Bu kurum çatısı altında olan herkesin fikri, zikri, dünya görüşü, siyasi düşüncesi kendisini ilgilendirir. Benim için önemli olan hizmettir. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çaba sarf ediliyorsa buna herkes uyacak. Çalışmayanın yeri yoktur. Çalışan başımızın tacıdır. Bundan sonra da halkımıza vaat ettiğimiz çalışmaları hayata geçirmek üzere plan ve programlarımızı yaparak yolumuza devam edeceğiz. Biz sizlerle birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Muş halkı bu sorumluluğu bana vermişse bunun hakkını vermek için gayret sarf edeceğiz. Yine aynı aile aidiyeti ile çalışacağız. Bunu bozmaya yeltenenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik eder, ailenizle nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.