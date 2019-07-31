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Muş Belediyesinden 2. Sünnet Şöleni hazırlığı

Muş Belediyesi tarafından ilki geçen yıl organize edilen Sünnet Şöleni bu yıl da yapılıyor.

5 yaş ve üstü çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin 7 Ağustos 2019 Çarşamba gününe kadar Muş Belediyesine başvurması gerektiği belirtildi.


Vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri programlar yaparak toplumda ihtiyaç duyulan moral ve motivasyonun sağlanması için güzel çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik projeleri de uygulamaya devam ediyor. Belediye, bu yıl yapacağı 2. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlara başladı. 5 yaş ve üstü çocuğunu sünnet ettirmek isteyen vatandaşların 7 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaydını yaptırması gerekiyor. Hazırlıkların devam ettiği sünnet şöleninin 23 Ağustos 2019 Cuma günü yapılması planlanıyor.


Sünnet şöleni ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak su, yol, kanalizasyon, temizlik gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken, bu tür etkinliklerle de beklentileri karşılamanın gayretindeyiz. Bu kapsamda bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninin ikincisini de yapmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. 5 yaş ve üstü çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerimiz belediyemize müracaatlarını yapsınlar. Kayıtların alınmasının ardından geri kalan hazırlıklarımızı tamamlayarak sünnet şölenimizi yapacağız. Lale Vadisi Parkında düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız” dedi.

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